Монвиж-Монтвид (Круглова) Варвара Ивановна 1862 или 1863 — найти родственников по фамилии на Familio
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Монвиж-Монтвид (Круглова) Варвара Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862 или 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1856 г.р.

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862 или 1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
06.05.1896 ст.

Муж: Монвиж-Монтвид Антон Фаддеевич

Церковь Пимена Великого, что в Старых Воротниках, г. Москва, Московская губерния, Российская империя
ЦГА Москвы - Центральный государственный архив города Москвы | В состав ГБУ «ЦГА Москвы» на правах отделов вошли следующие городские архивы: Центральный государственный архив города Москвы (отдел хран... Показать все
Рождение ребёнка
08.09.1897 ст.

Сын: Монвиж-Монтвид Сергей Антонович

Отец ребёнка: Монвиж-Монтвид Антон Фаддеевич

Москва, город федерального значения Москва
РГИА - Российский Государственный Исторический Архив | Сайт архива: http://rgia.su | Фонд 1343, Опись 36, Дело 16562 - О дворянстве Монвиж-Монтвидов. Л.6об
Смерть
Неизвестно

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