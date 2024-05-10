Монвиж-Монтвид (Круглова) Варвара Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862 или 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862 или 1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
06.05.1896 ст.
Церковь Пимена Великого, что в Старых Воротниках, г. Москва, Московская губерния, Российская империя
ЦГА Москвы - Центральный государственный архив города Москвы | В состав ГБУ «ЦГА Москвы» на правах отделов вошли следующие городские архивы: Центральный государственный архив города Москвы (отдел хран... Показать все
Рождение ребёнка
08.09.1897 ст.
Сын: Монвиж-Монтвид Сергей Антонович
Отец ребёнка: Монвиж-Монтвид Антон Фаддеевич
РГИА - Российский Государственный Исторический Архив | Сайт архива: http://rgia.su | Фонд 1343, Опись 36, Дело 16562 - О дворянстве Монвиж-Монтвидов. Л.6об
Смерть
Неизвестно