Незамутдинов Умяр N-M231
Место рожденияд.Медяна Курмышского уезда Симбирской губ
Дата рождения1880
Дата смерти05.03.1934
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Сеитов Незамутдин
Мать: Сеитова Азиня
д.Медяна Курмышского уезда Симбирской губ
Рождение ребёнка
1901
Сын: Умяров Ахмяд
Мать ребёнка: Незамутдинов Бедияльджамаль
д.Медяна Курмышского уезда Симбирской губ
Рождение ребёнка
05.02.1914
Дочь: Саитова Рахимя
Мать ребёнка: Незамутдинов Бедияльджамаль
д.Медяна, Кр.-Октябрьский р-н, Горьковской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Незамутдинов Бедияльджамаль
д.Медяна, Кр.-Октябрьский р-н, Горьковской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Умяров Сеяр Умярович
Мать ребёнка: Незамутдинов Бедияльджамаль
д.Медяна, Кр.-Октябрьский р-н, Горьковской обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.03.1934