Незамутдинов Умяр N-M231 — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНезамутдинов Умяр N-M231

Незамутдинов Умяр N-M231

Место рождения

д.Медяна Курмышского уезда Симбирской губ

Дата рождения

1880

Дата смерти

05.03.1934

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Сеитов Незамутдин

Мать: Сеитова Азиня

д.Медяна Курмышского уезда Симбирской губ
Рождение ребёнка
1901

Сын: Умяров Ахмяд

Мать ребёнка: Незамутдинов Бедияльджамаль

д.Медяна Курмышского уезда Симбирской губ
Рождение ребёнка
05.02.1914

Дочь: Саитова Рахимя

Мать ребёнка: Незамутдинов Бедияльджамаль

д.Медяна, Кр.-Октябрьский р-н, Горьковской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Незамутдинов Бедияльджамаль

д.Медяна, Кр.-Октябрьский р-н, Горьковской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Умяров Сеяр Умярович

Мать ребёнка: Незамутдинов Бедияльджамаль

д.Медяна, Кр.-Октябрьский р-н, Горьковской обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Незамутдинов Бедияльджамаль

Смерть
05.03.1934
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close