Корюкова Агрофена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корюкова Агрофена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Корюкова) Анна Константиновна

Отец ребёнка: Корюков Константин Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корюков Василий Константинович

Отец ребёнка: Корюков Константин Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корюков Илья Константинович

Отец ребёнка: Корюков Константин Владимирович

Работа или профессия
Неизвестно

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