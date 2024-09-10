Овчинников Иван Иванов
Место рождения
Дата рожденияДо 1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.12.1895
Сын: Овчинников Макарий Иванов
Мать ребёнка: Овчинникова Агафья Егорова
Рождение ребёнка
20.08.1897
Дочь: (Овчинникова) Марфа Иванова
Мать ребёнка: Овчинникова Мария Спиридонова
Рождение ребёнка
23.04.1899 ст.
Сын: Овчинников Георгий Иванов
Мать ребёнка: Овчинникова Мария Спиридонова
173-16-1122-67
Рождение ребёнка
24.07.1913 ст.
Сын: Овчинников Василий Иванов
Мать ребёнка: Овчинникова Надежда Тимофеева
Смерть
Неизвестно