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Овчинников Иван Иванов

Место рождения

Абрамовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

До 1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Абрамовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овчинникова Надежда Тимофеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овчинникова Мария Спиридонова

Рождение ребёнка
25.12.1895

Сын: Овчинников Макарий Иванов

Мать ребёнка: Овчинникова Агафья Егорова

Абрамовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
20.08.1897

Дочь: (Овчинникова) Марфа Иванова

Мать ребёнка: Овчинникова Мария Спиридонова

Абрамовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
23.04.1899 ст.

Сын: Овчинников Георгий Иванов

Мать ребёнка: Овчинникова Мария Спиридонова

Абрамовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
173-16-1122-67
Рождение ребёнка
24.07.1913 ст.

Сын: Овчинников Василий Иванов

Мать ребёнка: Овчинникова Надежда Тимофеева

Абрамовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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