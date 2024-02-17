Бабочкин Павел Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.10.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.09.2008
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.04.2014
Дочь: Бабочкина Мария Павловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.05.2019
Сын: Бабочкин Евгений Павлович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.03.2021
Дочь: Бабочкина Ольга Павловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.03.2021
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности