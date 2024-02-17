Бабочкин Павел Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабочкин Павел Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.09.2008

Сын: Бабочкин Илья Павлович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.04.2014

Дочь: Бабочкина Мария Павловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.05.2019

Сын: Бабочкин Евгений Павлович

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Рождение ребёнка
12.03.2021

Дочь: Бабочкина Ольга Павловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.03.2021

Сын: Бабочкин Роман Павлович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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