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Сахно Андрей

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Место рождения

Полтавская губерния, Гадячский уезд, село Великие Будища

Дата рождения

1700

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1720 г.р.

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700

Отец: не указан

Мать: не указана

Полтавская губерния, Гадячский уезд, село Великие Будища
Рождение ребёнка
Около 1720

Сын: Сахно Григорий

Мать ребёнка: Сахно Анна

Великие Будища, Полтавська область
Смерть
Неизвестно
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