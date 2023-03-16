Сахно Андрей
Место рожденияПолтавская губерния, Гадячский уезд, село Великие Будища
Дата рождения1700
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700
Отец: не указан
Мать: не указана
Полтавская губерния, Гадячский уезд, село Великие Будища
Рождение ребёнка
Около 1720
Сын: Сахно Григорий
Мать ребёнка: Сахно Анна
Великие Будища, Полтавська область
Смерть
Неизвестно