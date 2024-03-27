Галимова (Галимов) Минкамал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галимова (Галимов) Минкамал

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

22.08.1979

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1911 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мишбахти) Фатима

Отец ребёнка: Мишбахти

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мишбахти

Рождение ребёнка
1911

Дочь: (Мишбахти) Гайша

Отец ребёнка: Мишбахти

Рождение ребёнка
23.11.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Галимов Газиз

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Рождение ребёнка
02.08.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Галимов Газиз

Рождение ребёнка
07.07.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Галимов Газиз

Рождение ребёнка
17.12.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Галимов Газиз

Смерть
22.08.1979

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