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Хайруллов Ленар Магсумович
Хайруллов Ленар Магсумович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.12.1265
Пол
Мужской
Отец
Хайруллов Магсум Набиуллович
1938 г.р.
Мать
Хайруллова Гульбану Касимовна
1940 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1265
Отец:
Хайруллов Магсум Набиуллович
Мать:
Хайруллова Гульбану Касимовна
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