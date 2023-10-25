Хайруллов Ленар Магсумович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хайруллов Ленар Магсумович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.12.1265

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1265

Отец: Хайруллов Магсум Набиуллович

Мать: Хайруллова Гульбану Касимовна

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