Верхотурова Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верхотурова Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1798 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Верхотуров Егор Федорович

Рождение ребёнка
Вычислено 1824

Сын: Верхотуров Лука Егорович

Отец ребёнка: Верхотуров Егор Федорович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1826

Дочь: (Верхотурова) Устинья Егоровна

Отец ребёнка: Верхотуров Егор Федорович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1829

Дочь: (Верхотурова) Катерина Егоровна

Отец ребёнка: Верхотуров Егор Федорович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1831

Дочь: (Верхотурова) Варвара Егоровна

Отец ребёнка: Верхотуров Егор Федорович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1833

Дочь: (Верхотурова) Акулина Егоровна

Отец ребёнка: Верхотуров Егор Федорович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно

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