Верхотурова Александра
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1824
Отец ребёнка: Верхотуров Егор Федорович
Рождение ребёнка
Вычислено 1826
Дочь: (Верхотурова) Устинья Егоровна
Отец ребёнка: Верхотуров Егор Федорович
Рождение ребёнка
Вычислено 1829
Дочь: (Верхотурова) Катерина Егоровна
Отец ребёнка: Верхотуров Егор Федорович
Рождение ребёнка
Вычислено 1831
Дочь: (Верхотурова) Варвара Егоровна
Отец ребёнка: Верхотуров Егор Федорович
Рождение ребёнка
Вычислено 1833
Дочь: (Верхотурова) Акулина Егоровна
Отец ребёнка: Верхотуров Егор Федорович
Смерть
Неизвестно