Тихонов Григорий Сергеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864
Отец: Тихонов Сергей
Мать: ?
Бракосочетание
29.10.1889
Рождение ребёнка
03.06.1892
Мать ребёнка: Тихонова (Мурнина) Екатерина Иванова
Рождение ребёнка
04.11.1893
Мать ребёнка: Тихонова (Мурнина) Екатерина Иванова
Рождение ребёнка
21.04.1895
Сын: Тихонов Василий Григорьев
Мать ребёнка: Тихонова (Мурнина) Екатерина Иванова
Рождение ребёнка
12.01.1898
Дочь: (Тихонова) Ксения Григориева
Мать ребёнка: Тихонова (Мурнина) Екатерина Иванова
Смерть
Неизвестно