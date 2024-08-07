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Тихонов Григорий Сергеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864

Отец: Тихонов Сергей

Мать: ?

Бракосочетание
29.10.1889

Жена: Тихонова (Мурнина) Екатерина Иванова

Рождение ребёнка
03.06.1892

Сын: Тихонов Петр Григорьев

Мать ребёнка: Тихонова (Мурнина) Екатерина Иванова

Рождение ребёнка
04.11.1893

Сын: Тихонов Павел Григорьев

Мать ребёнка: Тихонова (Мурнина) Екатерина Иванова

Рождение ребёнка
21.04.1895

Сын: Тихонов Василий Григорьев

Мать ребёнка: Тихонова (Мурнина) Екатерина Иванова

Рождение ребёнка
12.01.1898

Дочь: (Тихонова) Ксения Григориева

Мать ребёнка: Тихонова (Мурнина) Екатерина Иванова

Смерть
Неизвестно

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