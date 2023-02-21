Дубовой Николай Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубовой Николай Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.09.1963

Сын: Дубовой Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Дубовая Фая Ивановна

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
26.10.1967

Сын: Дубовой Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Дубовая Фая Ивановна

Киров, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дубовая Фая Ивановна

Смерть
Неизвестно
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