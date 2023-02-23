Горева Пелагея Захарова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Просковья Иванова
Отец ребёнка: Горев Иван Петров
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Екатерина Иванова
Отец ребёнка: Горев Иван Петров
Место жительства
1850
Вторая жена. 41,5
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Горев Иван Петров
Смерть
Неизвестно