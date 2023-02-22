Курочкин Георгий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курочкин Георгий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.01.1905

Дата смерти

1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.02.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Курочкина Ульяна Клеменьтевна

Рождение ребёнка
26.06.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Курочкина Ульяна Клеменьтевна

Смерть
1987
Похороны
Неизвестно
Саласпилс
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