Курочкин Георгий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.01.1905
Дата смерти1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.02.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Курочкина Ульяна Клеменьтевна
Рождение ребёнка
26.06.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Курочкина Ульяна Клеменьтевна
Смерть
1987
Похороны
Неизвестно
Саласпилс