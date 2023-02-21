Токаренко Елисей Мартынович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Токаренко Иульяния Елисеевна
Мать ребёнка: Жепка Ирина Ивановна
Недригайлов, Сумська область
возможно родилась в Недригайлове
Рождение ребёнка
1872
Сын: Токаренко Родион Елисеевич
Мать ребёнка: Жепка Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Токаренко Васса Елисеевна
Мать ребёнка: Жепка Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1879
Сын: Токаренко Мануил Елисеевич
Мать ребёнка: Жепка Ирина Ивановна
пушкарщина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Токаренко Харитина Елисеевна
Мать ребёнка: Жепка Ирина Ивановна
Родилась в Пушкарщине или Недригайлове. Вышла замуж за Василия Коренева
Смерть
Неизвестно