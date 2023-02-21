Светлаков Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.07.1925
Дочь: Чернова -Светлакова Анна Васильевна
Мать ребёнка: Светлакова Елена Сергеевна
Рождение ребёнка
1929
Сын: Светлаков Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Светлакова Елена Сергеевна
Смерть
Неизвестно