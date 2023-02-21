Светлаков Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСветлаков Василий

Светлаков Василий

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.07.1925

Дочь: Чернова -Светлакова Анна Васильевна

Мать ребёнка: Светлакова Елена Сергеевна

Рождение ребёнка
1929

Сын: Светлаков Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Светлакова Елена Сергеевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close