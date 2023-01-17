Писарева (Богатырева) Вера Васильевна
Место рождения
Дата рождения30.04.1937
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1937
Отец: Богатырев Василий Павлович
Мать: Анна Александровна
Бракосочетание
13.08.1960
Рождение ребёнка
09.05.1961
Дочь: Лобанова Любовь Станиславовна
Отец ребёнка: Писарев Станислав Александрович
Рождение ребёнка
13.08.1966
Дочь: Сизова Ирина Станиславовна
Отец ребёнка: Писарев Станислав Александрович