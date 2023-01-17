Писарева (Богатырева) Вера Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПисарева (Богатырева) Вера Васильевна

Писарева (Богатырева) Вера Васильевна

avatar

Место рождения

Овчинкино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

30.04.1937

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1937

Отец: Богатырев Василий Павлович

Мать: Анна Александровна

Овчинкино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
13.08.1960

Муж: Писарев Станислав Александрович

Рождение ребёнка
09.05.1961

Дочь: Лобанова Любовь Станиславовна

Отец ребёнка: Писарев Станислав Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.08.1966

Дочь: Сизова Ирина Станиславовна

Отец ребёнка: Писарев Станислав Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close