Росляков Николай Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Росляков Николай Сергеевич

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Место рождения

Сороколетово, Высоковская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

17.10.1924

Дата смерти

20.07.2012

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Сороколетово, Высоковская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
25.08.1947

Дочь: Маркова Валентина Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Котлас, Котлас, Архангельская область
Рождение ребёнка
25.08.1947

Дочь: Маркова Валентина Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Котлас, Котлас, Архангельская область
Смерть
20.07.2012
Муром, округ Муром, Владимирская область
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