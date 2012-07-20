Росляков Николай Сергеевич
Место рождения
Дата рождения17.10.1924
Дата смерти20.07.2012
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.08.1947
Дочь: Маркова Валентина Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
25.08.1947
Дочь: Маркова Валентина Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
20.07.2012
Муром, округ Муром, Владимирская область