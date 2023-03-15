Васильева Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.10.1929
Сын: Васильев Юрий
Отец ребёнка: Васильев Алексей
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Анатолий
Отец ребёнка: Васильев Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Борис
Отец ребёнка: Васильев Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Владимир
Отец ребёнка: Васильев Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Васильев Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Васильев Алексей
Смерть
1972