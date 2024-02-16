Дик Густав Яковлевич
Место рожденияс.Александрталь (с.Надеждино) Кошкинский район Самарская область
Дата рождения18.05.1927
Дата смерти10.04.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1927
с.Александрталь (с.Надеждино) Кошкинский район Самарская область
Рождение ребёнка
13.11.1952
Мать ребёнка: Дик Елизавета Михайловна
г.Няндома Архангельская область
Рождение ребёнка
12.07.1954
Мать ребёнка: Дик Елизавета Михайловна
г.Касимов Рязанская область
Рождение ребёнка
21.08.1956
Дочь: Чирьева Елена Густавовна
Мать ребёнка: Дик Елизавета Михайловна
кв.23 ст.Шожма Няндомский район Архангельская область
Рождение ребёнка
17.06.1965
Дочь: Дик Ольга Густавовна
Мать ребёнка: Дик Елизавета Михайловна
г.Няндома Архангельская область
Смерть
10.04.1976
г.Няндома Архангельская область