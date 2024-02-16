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Дик Густав Яковлевич

Место рождения

с.Александрталь (с.Надеждино) Кошкинский район Самарская область

Дата рождения

18.05.1927

Дата смерти

10.04.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1927

Отец: Дик Яков Петрович

Мать: Дик Мария Генриховна (Абрамовна)

с.Александрталь (с.Надеждино) Кошкинский район Самарская область
Рождение ребёнка
13.11.1952

Сын: Дик Вячеслав Густавович

Мать ребёнка: Дик Елизавета Михайловна

г.Няндома Архангельская область
Рождение ребёнка
12.07.1954

Сын: Дик Александр Густавович

Мать ребёнка: Дик Елизавета Михайловна

г.Касимов Рязанская область
Рождение ребёнка
21.08.1956

Дочь: Чирьева Елена Густавовна

Мать ребёнка: Дик Елизавета Михайловна

кв.23 ст.Шожма Няндомский район Архангельская область
Рождение ребёнка
17.06.1965

Дочь: Дик Ольга Густавовна

Мать ребёнка: Дик Елизавета Михайловна

г.Няндома Архангельская область
Смерть
10.04.1976
г.Няндома Архангельская область
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