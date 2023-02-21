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Засыпкина Мария Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.1946

Пол

Женский

Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1946

Отец: Засыпкин Пётр Иванович

Мать: Хлопунова Анна Гурьяновна

Рождение ребёнка
27.03.1970

Сын: Тихонов Олег Владимирович

Отец ребёнка: Тихонов Владимир Иванович

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
27.09.1972

Дочь: Тихонова Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Тихонов Владимир Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тихонов Владимир Иванович

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