Засыпкина Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.08.1946
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1946
Отец: Засыпкин Пётр Иванович
Рождение ребёнка
27.03.1970
Сын: Тихонов Олег Владимирович
Отец ребёнка: Тихонов Владимир Иванович
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
27.09.1972
Дочь: Тихонова Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Тихонов Владимир Иванович
Бракосочетание
Неизвестно