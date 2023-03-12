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Марья Лукьянова
Марья Лукьянова
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1830
Дата смерти
11.03.1853
Пол
Женский
Отец
Лука Устинов
1796 г.р.
Мать
Харитина Зиновьева
1797 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец:
Лука Устинов
Мать:
Харитина Зиновьева
Смерть
11.03.1853
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