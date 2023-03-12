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Марья Лукьянова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

11.03.1853

Пол

Женский

Отец

1796 г.р.

Мать

1797 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Лука Устинов

Мать: Харитина Зиновьева

Смерть
11.03.1853
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