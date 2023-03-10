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Шемонаев Михаил Фёдорович

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Место рождения

Оренбургская обл., Бузулукский у., х. Винчагов, Россия

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1853 г.р.

Мать

Жена

1904 г.р.

Дети

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Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Шемонаев Фёдор Панкратьевич

Мать: Шемонаев Варвара Акимовна

Оренбургская обл., Бузулукский у., х. Винчагов, Россия
Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шемонаев Евдокия Никифоровна

Оренбургская обл., Бузулукский у., х. Винчагов, Россия
Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шемонаев Евдокия Никифоровна

Оренбургская обл., Бузулукский р-н, Россия
Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шемонаев Евдокия Никифоровна

Коми, Прилузский р-н, Россия
Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шемонаев Евдокия Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шемонаев Евдокия Никифоровна

Смерть
Неизвестно
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