Шемонаев Михаил Фёдорович
Место рожденияОренбургская обл., Бузулукский у., х. Винчагов, Россия
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Оренбургская обл., Бузулукский у., х. Винчагов, Россия
Рождение ребёнка
1925
Оренбургская обл., Бузулукский у., х. Винчагов, Россия
Рождение ребёнка
1927
Оренбургская обл., Бузулукский р-н, Россия
Рождение ребёнка
1941
Коми, Прилузский р-н, Россия
Рождение ребёнка
19.?.?
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно