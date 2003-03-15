Авсюкова (Даниленко) Елизавета Николаевна
Место рожденияс. Чалдовар Беловодский район, Карабалтинская волость КирАССР
Дата рождения25.08.1915
Дата смерти15.03.2003
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1915
с. Чалдовар Беловодский район, Карабалтинская волость КирАССР
Рождение ребёнка
21.07.1943
Дочь: Алифер Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Авсюков Иван Семенович
Сорочинск, Сорочинский, Оренбургская область
Смерть
15.03.2003
Витебск, Витебская область