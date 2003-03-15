Авсюкова (Даниленко) Елизавета Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авсюкова (Даниленко) Елизавета Николаевна

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Место рождения

с. Чалдовар Беловодский район, Карабалтинская волость КирАССР

Дата рождения

25.08.1915

Дата смерти

15.03.2003

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1915

Отец: Даниленко Николай Петрович

Мать: Даниленко Александра Васильевна

с. Чалдовар Беловодский район, Карабалтинская волость КирАССР
Рождение ребёнка
21.07.1943

Дочь: Алифер Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Авсюков Иван Семенович

Сорочинск, Сорочинский, Оренбургская область
Смерть
15.03.2003
Витебск, Витебская область
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