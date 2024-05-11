Шорников Борис Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиШорников Борис

Шорников Борис

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида

Мать ребёнка: Лукерья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра (Шура)

Мать ребёнка: Лукерья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щукина Антонина

Мать ребёнка: Лукерья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андрей

Мать ребёнка: Лукерья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукерья

Рождение ребёнка
1915

Сын: Иван

Мать ребёнка: Лукерья

Рождение ребёнка
1921

Сын: Семен

Мать ребёнка: Лукерья

Смерть
Неизвестно

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