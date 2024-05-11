Шорников Борис
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра (Шура)
Мать ребёнка: Лукерья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щукина Антонина
Мать ребёнка: Лукерья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лукерья
Смерть
Неизвестно