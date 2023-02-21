Мисайлова Евдокия Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мисайлова Евдокия Борисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.12.1947

Пол

Женский

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1947

Отец: Рейн Борис Александрович

Мать: Рейн Татьяна Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мисайлов Александр Владимирович

Отец ребёнка: Мисайлов Владимир Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мисайлов Игорь Владимирович

Отец ребёнка: Мисайлов Владимир Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мисайлов Владимир Иванович

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