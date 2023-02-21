Мисайлова Евдокия Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.12.1947
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1947
Отец: Рейн Борис Александрович
Мать: Рейн Татьяна Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мисайлов Александр Владимирович
Отец ребёнка: Мисайлов Владимир Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мисайлов Игорь Владимирович
Отец ребёнка: Мисайлов Владимир Иванович
Бракосочетание
Неизвестно