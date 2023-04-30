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Никитин Прохор Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Никитин Никита

Мать: Никитина Анна

Рождение ребёнка
02.10.1946

Дочь: Харитонова (Никитина) Татьяна Прохоровна

Мать ребёнка: Никитина (Соловьева) Федосия Ивановна

Петрунькино, Нижнетавдинский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
10.09.1957

Дочь: Комарина (Никитина) Вера Прохоровна

Мать ребёнка: Никитина (Соловьева) Федосия Ивановна

Петрунькино, Нижнетавдинский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно

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