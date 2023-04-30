Никитин Прохор Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Никитин Никита
Мать: Никитина Анна
Рождение ребёнка
02.10.1946
Дочь: Харитонова (Никитина) Татьяна Прохоровна
Мать ребёнка: Никитина (Соловьева) Федосия Ивановна
Рождение ребёнка
10.09.1957
Дочь: Комарина (Никитина) Вера Прохоровна
Мать ребёнка: Никитина (Соловьева) Федосия Ивановна
Смерть
Неизвестно