Martin Joseph C.
Место рожденияНе указано
Дата рождения1963
Дата смерти25.09.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.09.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
San Diego County, California, USA
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
25.09.1983
Contra Costa County, CA