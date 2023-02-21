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Фирст Семенович

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Место рождения

д.Орловка, Вологодский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Семен Васильевич

Мать: Параскева Леонтьевна

д.Орловка, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1772

Сын: Афанасий Фирсонович

Мать ребёнка: Мария-Дарья Лаврентьевна

д. Орловка, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария-Дарья Лаврентьевна

Смерть
Неизвестно
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