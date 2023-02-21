Фирст Семенович
Место рожденияд.Орловка, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: Семен Васильевич
Мать: Параскева Леонтьевна
д.Орловка, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1772
Сын: Афанасий Фирсонович
Мать ребёнка: Мария-Дарья Лаврентьевна
д. Орловка, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария-Дарья Лаврентьевна
Смерть
Неизвестно