Павлова Васса
Место рождения
Дата рождения1833 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833 ст.
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антипов Павел
Рождение ребёнка
1861 ст.
Сын: Павлов Дмитрий
Отец ребёнка: Антипов Павел
Рождение ребёнка
20.08.1863 ст.
Сын: Павлов Петр
Отец ребёнка: Антипов Павел
Рождение ребёнка
17.01.1865 ст.
Дочь: Павлова Мария
Отец ребёнка: Антипов Павел
Смерть
Неизвестно