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Павлова Васса

Место рождения

Островно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1833 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833 ст.

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Островно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антипов Павел

Рождение ребёнка
1861 ст.

Сын: Павлов Дмитрий

Отец ребёнка: Антипов Павел

Глебово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
20.08.1863 ст.

Сын: Павлов Петр

Отец ребёнка: Антипов Павел

Глебово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
17.01.1865 ст.

Дочь: Павлова Мария

Отец ребёнка: Антипов Павел

Глебово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно

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