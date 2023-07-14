Огнев Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОгнев Алексей

Огнев Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.03.1980

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.11.2000

Сын: Койнов Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Койнова Елена Александровна

Рождение ребёнка
04.01.2003

Дочь: Азаренко Ксения Алексеевна

Мать ребёнка: Койнова Елена Александровна

Рождение ребёнка
12.03.2006

Дочь: Койнова Елизавета Алексеевна

Мать ребёнка: Койнова Елена Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Койнова Елена Александровна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close