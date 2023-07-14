Огнев Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.03.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.11.2000
Мать ребёнка: Койнова Елена Александровна
Рождение ребёнка
04.01.2003
Дочь: Азаренко Ксения Алексеевна
Мать ребёнка: Койнова Елена Александровна
Рождение ребёнка
12.03.2006
Дочь: Койнова Елизавета Алексеевна
Мать ребёнка: Койнова Елена Александровна
Бракосочетание
Неизвестно