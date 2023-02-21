Минулина Юлия Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Минулин Виктор Михайлович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Обухов Константин Константинович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Макарова Елизавета Геннадьевна
Отец ребёнка: Макаров Геннадий Юрьевич