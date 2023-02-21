Минулина Юлия Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минулина Юлия Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Минулин Виктор Михайлович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Обухов Константин Константинович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаров Геннадий Юрьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макарова Елизавета Геннадьевна

Отец ребёнка: Макаров Геннадий Юрьевич

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