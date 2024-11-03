Фёдоров Алексей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1884 ст.
Дата смерти1939
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1884 ст.
Отец: Фёдоров Николай Абрамович
Мать: Федорова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
11.10.1905
Сын: Фёдоров Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Фёдорова (Волынщикова) Надежда Семёновна
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Ефимова (Фёдорова) Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Фёдорова (Волынщикова) Надежда Семёновна
Рождение ребёнка
25.06.1921
Дочь: Мишарина (Фёдорова) Анастасия Алексеевна
Мать ребёнка: Фёдорова (Волынщикова) Надежда Семёновна
Рождение ребёнка
04.12.1926
Сын: Фёдоров Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Фёдорова (Волынщикова) Надежда Семёновна
Ивановка-при-Елшанке, Бузулукский уезд, Самарская губерния
Смерть
1939