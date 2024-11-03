Фёдоров Алексей Николаевич 10.03.1884 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиФёдоров Алексей Николаевич

Фёдоров Алексей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1884 ст.

Дата смерти

1939

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1884 ст.

Отец: Фёдоров Николай Абрамович

Мать: Федорова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
11.10.1905

Сын: Фёдоров Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Фёдорова (Волынщикова) Надежда Семёновна

Елшанка Вторая, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Ефимова (Фёдорова) Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Фёдорова (Волынщикова) Надежда Семёновна

Рождение ребёнка
25.06.1921

Дочь: Мишарина (Фёдорова) Анастасия Алексеевна

Мать ребёнка: Фёдорова (Волынщикова) Надежда Семёновна

Елшанка Вторая, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
04.12.1926

Сын: Фёдоров Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Фёдорова (Волынщикова) Надежда Семёновна

Ивановка-при-Елшанке, Бузулукский уезд, Самарская губерния
Смерть
1939

Мы используем куки для улучшения работы сайта.