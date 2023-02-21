Примак Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Примак Федор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

1972 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1917 г.р.

Дети

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.05.1939

Дочь: Федчишин Антонина Федоровна

Мать ребёнка: Долинко Вера Федосеевна

Трофимовка, Теренкольский район, Павлодарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долинко Вера Федосеевна

Развод
Неизвестно

Жена: Долинко Вера Федосеевна

Смерть
1972 ст.
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