Примак Федор
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смерти1972 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.05.1939
Дочь: Федчишин Антонина Федоровна
Мать ребёнка: Долинко Вера Федосеевна
Трофимовка, Теренкольский район, Павлодарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Долинко Вера Федосеевна
Развод
Неизвестно
Жена: Долинко Вера Федосеевна
Смерть
1972 ст.