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Праскева
Праскева
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.10.1891
Дата смерти
28.10.1891
Пол
Женский
Отец
Черников Тимофей
1873 г.р.
Мать
Надежда
1872 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮЧ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1891
Отец:
Черников Тимофей
Мать:
Надежда
Смерть
28.10.1891
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