Голубева Анжелика Игоревна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.03.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1989
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.05.2022
Сын: Голубев Гордей Васильевич
Отец ребёнка: Голубев Василий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Голубев Василий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Голубева Злата Васильевна
Отец ребёнка: Голубев Василий Николаевич