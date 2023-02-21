Голубева Анжелика Игоревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубева Анжелика Игоревна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.03.1989

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

2022 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1989

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.05.2022

Сын: Голубев Гордей Васильевич

Отец ребёнка: Голубев Василий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Голубев Василий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Голубева Злата Васильевна

Отец ребёнка: Голубев Василий Николаевич

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