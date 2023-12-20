Савельев Василий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савельев Василий Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1885 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Савельев Сергей Максимович

Мать: Савельева (Мамонтова) Надежда Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Савельева Анастасия Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Савельева Анастасия Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Савельева Анастасия Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Савельева Анастасия Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Савельева Анастасия Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савельева Анастасия Федоровна

Смерть
Неизвестно

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