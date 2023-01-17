Нестеркина Евдокия Феодорова
Место рождения
Дата рождения02.03.1878
Дата смертиПосле 1920
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.11.1895
Рождение ребёнка
28.12.1896
Дочь: Проживина-Блохина Анисья Доримедонтьевна-Васильевна
Отец ребёнка: Проживин Доримедонт Леонтьевич
Рождение ребёнка
15.10.1902
Дочь: Проживина-Блохина Параскева Доримедонтьевна-Васильевна
Отец ребёнка: Проживин Доримедонт Леонтьевич
Бракосочетание
12.01.1903
Рождение ребёнка
11.07.1904
Дочь: Блохина Анна Васильевна
Отец ребёнка: Блохин Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
19.09.1913
Сын: Блохин Николай Васильевич
Отец ребёнка: Блохин Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
17.10.1918
Сын: Блохин Николай Васильевич
Отец ребёнка: Блохин Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
25.03.1920
Сын: Блохин Василий Васильевич
Отец ребёнка: Блохин Василий Григорьевич
Смерть
После 1920