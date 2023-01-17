Нестеркина Евдокия Феодорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нестеркина Евдокия Феодорова

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Место рождения

Утевка, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

02.03.1878

Дата смерти

После 1920

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Утевка, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
03.11.1895

Муж: Проживин Доримедонт Леонтьевич

Утевка, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.12.1896

Дочь: Проживина-Блохина Анисья Доримедонтьевна-Васильевна

Отец ребёнка: Проживин Доримедонт Леонтьевич

Утевка, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.10.1902

Дочь: Проживина-Блохина Параскева Доримедонтьевна-Васильевна

Отец ребёнка: Проживин Доримедонт Леонтьевич

Утевка, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
12.01.1903

Муж: Блохин Василий Григорьевич

Утевка, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.07.1904

Дочь: Блохина Анна Васильевна

Отец ребёнка: Блохин Василий Григорьевич

Утевка, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.09.1913

Сын: Блохин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Блохин Василий Григорьевич

Утевка, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.10.1918

Сын: Блохин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Блохин Василий Григорьевич

Утевка, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.03.1920

Сын: Блохин Василий Васильевич

Отец ребёнка: Блохин Василий Григорьевич

Утевка, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1920
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