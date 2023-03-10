Татьяна Лукъянова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Лукъян Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Алемпияда Антонова
Отец ребёнка: Салеев Антон Иванов
Рождение ребёнка
Около 1811
Сын: Салеев Осип Антонов
Отец ребёнка: Салеев Антон Иванов
Рождение ребёнка
1814
Сын: Салеев Ефим Антонов
Отец ребёнка: Салеев Антон Иванов
Рождение ребёнка
1816
Сын: Салеев Иван Антонов
Отец ребёнка: Салеев Антон Иванов
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Аксинья Антонова
Отец ребёнка: Салеев Антон Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Салеев Антон Иванов
Смерть
Неизвестно