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Татьяна Лукъянова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Лукъян Иванов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Алемпияда Антонова

Отец ребёнка: Салеев Антон Иванов

Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Салеев Осип Антонов

Отец ребёнка: Салеев Антон Иванов

Рождение ребёнка
1814

Сын: Салеев Ефим Антонов

Отец ребёнка: Салеев Антон Иванов

Рождение ребёнка
1816

Сын: Салеев Иван Антонов

Отец ребёнка: Салеев Антон Иванов

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Аксинья Антонова

Отец ребёнка: Салеев Антон Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Салеев Антон Иванов

Смерть
Неизвестно
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