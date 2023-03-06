Тарасенкова (Плужникова) Наталья Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1842
Рождение ребёнка
13.12.1846
Сын: Тарасенков Павел Григорьевич
Отец ребёнка: Тарасенков Григорий Кирилович
Рождение ребёнка
1848
Рождение ребёнка
1849
Рождение ребёнка
16.12.1854
Сын: Тарасенков Даниил Григорьевич
Отец ребёнка: Тарасенков Григорий Кирилович
Рождение ребёнка
16.05.1861
Дочь: Елена Григорьевна
Отец ребёнка: Тарасенков Григорий Кирилович
Рождение ребёнка
14.08.1863
Смерть
Неизвестно