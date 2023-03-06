Тарасенкова (Плужникова) Наталья Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасенкова (Плужникова) Наталья Даниловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1842

Муж: Тарасенков Григорий Кирилович

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
13.12.1846

Сын: Тарасенков Павел Григорьевич

Отец ребёнка: Тарасенков Григорий Кирилович

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Тарасенков Андрей Григорьевич

Отец ребёнка: Тарасенков Григорий Кирилович

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Тарасенков Андрей Григорьевич

Отец ребёнка: Тарасенков Григорий Кирилович

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
16.12.1854

Сын: Тарасенков Даниил Григорьевич

Отец ребёнка: Тарасенков Григорий Кирилович

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
16.05.1861

Дочь: Елена Григорьевна

Отец ребёнка: Тарасенков Григорий Кирилович

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
14.08.1863

Сын: Тарасенков Андрей Григорьевич

Отец ребёнка: Тарасенков Григорий Кирилович

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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