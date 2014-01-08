Тимкова (Шимберг) Дина Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимкова (Шимберг) Дина Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1924

Дата смерти

08.01.2014

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1924

Отец: Шимберг Матвей (Мордух) Гершкович

Мать: Шимберг Татьяна Иосифовна

Место жительства
Неизвестно
Нетания, Израиль
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимков Аркадий

Днепропетровск, Украина
Смерть
08.01.2014
Netanya, HaSharon, Center District, Israel
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Netanya Shikun Vatikim Cemetery, Netanya, Israel
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