Тимкова (Шимберг) Дина Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.1924
Дата смерти08.01.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1924
Место жительства
Неизвестно
Нетания, Израиль
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тимков Аркадий
Днепропетровск, Украина
Смерть
08.01.2014
Netanya, HaSharon, Center District, Israel
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Netanya Shikun Vatikim Cemetery, Netanya, Israel