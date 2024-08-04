Петрова (Капустина) Лидия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (Капустина) Лидия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Иннокентий Савельевич

Отец ребёнка: Петров Савелий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Федор Савельевич

Отец ребёнка: Петров Савелий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Савелий Иванович

Рождение ребёнка
10.10.1957

Сын: Петров Сергей Савельевич

Отец ребёнка: Петров Савелий Иванович

Гашей, Мухоршибирский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
14.06.1967

Дочь: Петрова Вера Савельевна

Отец ребёнка: Петров Савелий Иванович

Смерть
Неизвестно

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