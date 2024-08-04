Петрова (Капустина) Лидия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петров Иннокентий Савельевич
Отец ребёнка: Петров Савелий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Петров Савелий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.10.1957
Отец ребёнка: Петров Савелий Иванович
Гашей, Мухоршибирский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
14.06.1967
Дочь: Петрова Вера Савельевна
Отец ребёнка: Петров Савелий Иванович
Смерть
Неизвестно