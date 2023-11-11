Евдокия Потаповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Потаповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1778 г.р.

Дети

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панкрат Епифанович

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Ефросинья Панкратовна

Отец ребёнка: Панкрат Епифанович

Рождение ребёнка
1818

Сын: Ефим Панкратович

Отец ребёнка: Панкрат Епифанович

Смерть
Неизвестно

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