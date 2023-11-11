Евдокия Потаповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Панкрат Епифанович
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Ефросинья Панкратовна
Отец ребёнка: Панкрат Епифанович
Рождение ребёнка
1818
Сын: Ефим Панкратович
Отец ребёнка: Панкрат Епифанович
Смерть
Неизвестно