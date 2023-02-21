Казакевич Леон Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казакевич Леон Антонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.07.1928

Дочь: Юзова Галина Леонтьевна

Мать ребёнка: Казакевич Ольга Селиверстовна

Рождение ребёнка
13.11.1930

Дочь: Мацкив Мария Леонтьевна

Мать ребёнка: Казакевич Ольга Селиверстовна

Рождение ребёнка
16.08.1938

Сын: Казакевич Александр Леонтьевич

Мать ребёнка: Казакевич Ольга Селиверстовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казакевич Ольга Селиверстовна

Смерть
Неизвестно
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