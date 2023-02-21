Казакевич Леон Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.07.1928
Дочь: Юзова Галина Леонтьевна
Мать ребёнка: Казакевич Ольга Селиверстовна
Рождение ребёнка
13.11.1930
Дочь: Мацкив Мария Леонтьевна
Мать ребёнка: Казакевич Ольга Селиверстовна
Рождение ребёнка
16.08.1938
Сын: Казакевич Александр Леонтьевич
Мать ребёнка: Казакевич Ольга Селиверстовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно