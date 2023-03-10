Марья Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марья Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1796

Дочь: Аграфена Киреева

Отец ребёнка: Кирей Антонов

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Любовь Киреева

Отец ребёнка: Кирей Антонов

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Анна Киреева

Отец ребёнка: Кирей Антонов

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Матрена Киреева

Отец ребёнка: Кирей Антонов

Рождение ребёнка
1816

Сын: Иван Киреев

Отец ребёнка: Кирей Антонов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макар Киреев

Отец ребёнка: Кирей Антонов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирей Антонов

Смерть
Неизвестно
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