Марья Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Аграфена Киреева
Отец ребёнка: Кирей Антонов
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Любовь Киреева
Отец ребёнка: Кирей Антонов
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Анна Киреева
Отец ребёнка: Кирей Антонов
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Матрена Киреева
Отец ребёнка: Кирей Антонов
Рождение ребёнка
1816
Сын: Иван Киреев
Отец ребёнка: Кирей Антонов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макар Киреев
Отец ребёнка: Кирей Антонов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кирей Антонов
Смерть
Неизвестно