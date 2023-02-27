Рогозин Филипп — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогозин Филипп

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1724

Дата смерти

1794

Пол

Мужской

Отец

1705 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1737 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: Рагозин Изот

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1761

Сын: Рогозин Мамант

Мать ребёнка: Аграфена

Рождение ребёнка
1765

Сын: Рогозин Свирид

Мать ребёнка: Аграфена

Рождение ребёнка
1771

Дочь: Улита

Мать ребёнка: Аграфена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аграфена

Место жительства
Неизвестно
Верхний Реутец, Медвенский муниципальный район, Курская область
Смерть
1794
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