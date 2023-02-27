Рогозин Филипп
Место рожденияНе указано
Дата рождения1724
Дата смерти1794
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: Рагозин Изот
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1761
Сын: Рогозин Мамант
Мать ребёнка: Аграфена
Рождение ребёнка
1765
Сын: Рогозин Свирид
Мать ребёнка: Аграфена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аграфена
Место жительства
Неизвестно
Верхний Реутец, Медвенский муниципальный район, Курская область
Смерть
1794