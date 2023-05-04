Юрасова Глафира Михайловна
Место рождения
Дата рождения31.03.1892 ст.
Дата смерти31.03.1892 ст.
ПолЖенский
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1892 ст.
Отец: Юрасов Михаил Алексеевич
Мать: не указана
Смерть
31.03.1892 ст.
Образование
С Неизвестно по 1910 ст.
Московское Мариинское епархиальное училище (ул. Бол. Ордынка, д. 22). Списки выпускниц, получивших дипломы на звание домашних учительниц. В делах со списками содержатся метрические свидетельства и ат... Показать все