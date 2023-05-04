Юрасова Глафира Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮрасова Глафира Михайловна

Юрасова Глафира Михайловна

Место рождения

Михайловское, Домодедово, Московская область

Дата рождения

31.03.1892 ст.

Дата смерти

31.03.1892 ст.

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1892 ст.

Отец: Юрасов Михаил Алексеевич

Мать: не указана

Михайловское, Домодедово, Московская область
Смерть
31.03.1892 ст.
Образование
С Неизвестно по 1910 ст.
Московское Мариинское епархиальное училище (ул. Бол. Ордынка, д. 22). Списки выпускниц, получивших дипломы на звание домашних учительниц. В делах со списками содержатся метрические свидетельства и ат... Показать все

Мы используем куки для улучшения работы сайта.