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Калинка Руслан Васильевич

Место рождения

Николаев, Львівська область

Дата рождения

07.01.1977

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1977

Отец: Калинка Василий

Мать: Радевич (Егорова) Любовь Александровна

Николаев, Львівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калинка (Байер) Олеся

Рождение ребёнка
02.03.2010

Сын: Калинка Ярослав Русланович

Мать ребёнка: Калинка (Байер) Олеся

Гаджиево, ЗАТО Александровск, Мурманская область
Рождение ребёнка
18.11.2015

Дочь: Калинка Софья Руслановна

Мать ребёнка: Калинка (Байер) Олеся

Снежногорск, ЗАТО Александровск, Мурманская область

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