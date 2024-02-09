Калинка Руслан Васильевич
Место рождения
Дата рождения07.01.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1977
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Калинка (Байер) Олеся
Рождение ребёнка
02.03.2010
Сын: Калинка Ярослав Русланович
Мать ребёнка: Калинка (Байер) Олеся
Гаджиево, ЗАТО Александровск, Мурманская область
Рождение ребёнка
18.11.2015
Дочь: Калинка Софья Руслановна
Мать ребёнка: Калинка (Байер) Олеся
Снежногорск, ЗАТО Александровск, Мурманская область