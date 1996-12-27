Morits (Erna) Elza 27.09.1928 — найти родственников по фамилии на Familio
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Morits (Erna) Elza

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.09.1928

Дата смерти

27.12.1996

Пол

Женский

Отец

1895 г.р.

Мать

1901 г.р.

Дети

1951 г.р.
1952 г.р.
1956 г.р.

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Место
Комментарий
Рождение
27.09.1928

Отец: Эрна Густав

Мать: Эрна (Петерсон) Амалия

Рождение ребёнка
12.07.1951

Сын: Morits Georgij

Отец ребёнка: Morits Eduard

Рождение ребёнка
16.11.1952

Сын: Morits Vladimir

Отец ребёнка: Morits Eduard

Рождение ребёнка
13.03.1956

Дочь: Morits Valentina

Отец ребёнка: Morits Eduard

Крещение
Около 1996
Смерть
27.12.1996
Похороны
27.12.1996

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