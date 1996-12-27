Morits (Erna) Elza
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.09.1928
Дата смерти27.12.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1928
Отец: Эрна Густав
Мать: Эрна (Петерсон) Амалия
Рождение ребёнка
12.07.1951
Сын: Morits Georgij
Отец ребёнка: Morits Eduard
Рождение ребёнка
16.11.1952
Сын: Morits Vladimir
Отец ребёнка: Morits Eduard
Рождение ребёнка
13.03.1956
Дочь: Morits Valentina
Отец ребёнка: Morits Eduard
Крещение
Около 1996
Смерть
27.12.1996
Похороны
27.12.1996