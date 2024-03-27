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Бедретдинов Абдулхак

Место рождения

Горьковская обл., Петряксинский р-н, д. Ст. Мочалей

Дата рождения

1907

Дата смерти

?.02.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1905 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бедретдинова (Ахмеджанова) Махера

Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бедретдинова (Ахмеджанова) Махера

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бедретдинова (Ахмеджанова) Махера

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бедретдинова (Ахмеджанова) Махера

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Военная служба
31.12.1941
Смерть
?.02.1943

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