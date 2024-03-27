Бедретдинов Абдулхак
Место рожденияГорьковская обл., Петряксинский р-н, д. Ст. Мочалей
Дата рождения1907
Дата смерти?.02.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1933
Рождение ребёнка
1936
Рождение ребёнка
1939
Военная служба
31.12.1941
Смерть
?.02.1943