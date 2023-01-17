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Быков Фёдор Петров

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Место рождения

Сылва, Шалинский, Свердловская область

Дата рождения

1805

Дата смерти

1829

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Быков Пётр Терентьев

Мать: не указана

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Быкова Татьяна Фёдорова

Мать ребёнка: не указана

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Марфа Фёдорова

Мать ребёнка: не указана

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Смерть
1829
Сылва, Шалинский, Свердловская область
Утонул
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Ефросинья Фёдорова

Мать ребёнка: не указана

Сылва, Шалинский, Свердловская область
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