Быков Фёдор Петров
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смерти1829
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Быков Пётр Терентьев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Быкова Татьяна Фёдорова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Марфа Фёдорова
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1829
Утонул
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Ефросинья Фёдорова
Мать ребёнка: не указана